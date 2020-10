Uomini e Donne, Jessica Antonini e Davide primo selfie dopo la scelta (Di sabato 3 ottobre 2020) Discussa e criticata Jessica Antonini ormai ex tronista di Uomini e Donne ha scelto Davide Lorusso; il suo è stato probabilmente uno dei troni più brevi della storia del programma, ma nonostante tutto ha appassionato. Jessica è stata accusata di fingere e d’essere d’accordo con il corteggiatore, alcuni hanno anche supposto che i due si conoscessero da prima di arrivare nello studio di Maria d Filippi. Il loro feeling è stato infatti troppo immediato, così come la loro vicinanza e confidenza. Jessica dopo aver spiegato il suo modo d’essere ha dichiarato di sentirsi molto coinvolta da Davide e per questo ha deciso di sceglierlo molto prima dei tempi dovuti. Ovviamente il ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Discussa e criticataormai ex tronista diha sceltoLorusso; il suo è stato probabilmente uno dei troni più brevi della storia del programma, ma nonostante tutto ha appassionato.è stata accusata di fingere e d’essere d’accordo con il corteggiatore, alcuni hanno anche supposto che i due si conoscessero da prima di arrivare nello studio di Maria d Filippi. Il loro feeling è stato infatti troppo immediato, così come la loro vicinanza e confidenza.aver spiegato il suo modo d’essere ha dichiarato di sentirsi molto coinvolta dae per questo ha deciso di sceglierlo molto prima dei tempi dovuti. Ovviamente il ...

