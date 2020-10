Telegram down, impossibile inviare e ricevere messaggi (Di domenica 4 ottobre 2020) State tranquilli, non è la vostra connessione il problema: è proprio Telegram ad essere down da qualche minuto e quindi inutilizzabile in Europa per molti utenti a cavallo del 3 e del 4 ottobre 2020. Molte segnalazioni che Telegram non funziona Ci sono giunte varie segnalazioni in redazione, e il disservizio sembra colpire un po’ tutti, … L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 4 ottobre 2020) State tranquilli, non è la vostra connessione il problema: è proprioad essereda qualche minuto e quindi inutilizzabile in Europa per molti utenti a cavallo del 3 e del 4 ottobre 2020. Molte segnalazioni chenon funziona Ci sono giunte varie segnalazioni in redazione, e il disservizio sembra colpire un po’ tutti, … L'articolo proviene da TuttoAndroid.

