Samuel Peron, la notizia che stavano tutti aspettando: trattiene a stento le lacrime (Di sabato 3 ottobre 2020) Samuel Peron, finalmente la notizia che stavano tutti aspettando: fatica a trattenere l'entusiasmo, ecco cosa gli è successo, c'entra il Covid-19. foto facebookSi torna a parlare di Ballando con le stelle che stasera andrà in onda con una nuova puntata in prima serata su Rai Uno, ma nello specifico lo si fa tramite la voce di uno dei suoi ballerini professionisti da anni nel cast del programma. Si tratta di Peron che dopo essere stato confermato al fianco di Rosalinda Celentano ha dovuto cedere il passo ad una sua collega per essere risultato positivo al Covid, da settimane è infatti in isolamento dopo i vari tamponi risultati positivi. Quello che lo ha mandato su tutte le furie sono però state delle ...

