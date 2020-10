Risultati Serie B, 2ª giornata – Reggina show con un super Menez, bene il Lecce: la classifica (Di sabato 3 ottobre 2020) Risultati Serie B – La seconda giornata del campionato di Serie B ha fornito importanti indicazioni. show della Reggina grazie ad uno straordinario Menez, l’ex Roma protagonista di gol ed assist contro il Pescara, doppietta per il terzino sinistro Liotti. Colpo grosso del Lecce che ha vinto contro l’Ascoli, molto bene il Frosinone contro il Venezia. Il Cosenza ferma la Spal. Nell’altro big match pareggio tra Empoli e Monza. Ecco i Risultati e la classifica. SABATO 3 OTTOBRE ore 14:15 Chievo-Salernitana 1-2 ore ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020)B – La secondadel campionato diB ha fornito importanti indicazioni.dellagrazie ad uno straordinario, l’ex Roma protagonista di gol ed assist contro il Pescara, doppietta per il terzino sinistro Liotti. Colpo grosso delche ha vinto contro l’Ascoli, moltoil Frosinone contro il Venezia. Il Cosenza ferma la Spal. Nell’altro big match pareggio tra Empoli e Monza. Ecco ie la. SABATO 3 OTTOBRE ore 14:15 Chievo-Salernitana 1-2 ore ...

