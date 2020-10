Pirlo: «Non c’è il rischio rinvio. Juve non favorita per lo scudetto? Cambia poco» (Di sabato 3 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha dato diversi spunti nella conferenza stampa odierna. Domani sera è previsto il match con il Napoli («non credo ci sia il rischio di non giocare, ci sono delle regole») e c’è da tenere il passo dell’Inter. «Qualcuno non ci considera la favorita? Mi Cambia poco – dice – Ne ho sentite davvero tante». Dybala sta ritrovando la condizione smarrita. «Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un’altra settimana di lavoro in più nelle gambe, vediamo domani se c’è possibilità di farlo giocare dall’inizio o a gara in corso». Allo Stadium ritroverà il suo amico Gattuso. «Sono affari miei alla Juve come affari suoi al Napoli – dice divertito ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Andreaha dato diversi spunti nella conferenza stampa odierna. Domani sera è previsto il match con il Napoli («non credo ci sia ildi non giocare, ci sono delle regole») e c’è da tenere il passo dell’Inter. «Qualcuno non ci considera la? Mi– dice – Ne ho sentite davvero tante». Dybala sta ritrovando la condizione smarrita. «Veniva da due mesi di totale assenza. Ha un’altra settimana di lavoro in più nelle gambe, vediamo domani se c’è possibilità di farlo giocare dall’inizio o a gara in corso». Allo Stadium ritroverà il suo amico Gattuso. «Sono affari miei allacome affari suoi al Napoli – dice divertito ...

CR7 modello per tutti". Questa in sintesi la conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia della partita Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A 2020/2021.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match dei bianconeri contro il Napoli di mister Gattuso.

