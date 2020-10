Oroscopo 3 ottobre 2020: Toro e Capricorno ritrovano l’amore. Tutti i segni. (Di sabato 3 ottobre 2020) Nell'Oroscopo di sabato 3 ottobre la Luna rimane, come già da due giorni a questa parte, nel segno dell'Ariete almeno per la maggior parte della giornata. La vera novità del cielo astrologico è che Venere, pianeta legato all'amore, ai buoni sentimenti, alle emozioni dolci e sensibili verso se stessi e verso gli altri, passa dal segno del Leone a quello della Vergine. Con Venere in Vergine la razionalità diventa sempre più potente e va a contrastare tutte le energie impulsive dell'Ariete. L’Oroscopo del giorno 3 ottobre Di sicuro, nonostante Venere nel segno della Vergine, anche oggi non ci annoieremo! Mercurio infatti, pianeta del pensiero, si trova nel segno dello Scorpione ma inizia ad entrare nell'orbita di opposizione con Urano. Mercurio opposto Urano è l'esplosione ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) Nell'di sabato 3la Luna rimane, come già da due giorni a questa parte, nel segno dell'Ariete almeno per la maggior parte della giornata. La vera novità del cielo astrologico è che Venere, pianeta legato all'amore, ai buoni sentimenti, alle emozioni dolci e sensibili verso se stessi e verso gli altri, passa dal segno del Leone a quello della Vergine. Con Venere in Vergine la razionalità diventa sempre più potente e va a contrastare tutte le energie impulsive dell'Ariete. L’del giorno 3Di sicuro, nonostante Venere nel segno della Vergine, anche oggi non ci annoieremo! Mercurio infatti, pianeta del pensiero, si trova nel segno dello Scorpione ma inizia ad entrare nell'orbita di opposizione con Urano. Mercurio opposto Urano è l'esplosione ...

GustavoLaPatonz : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 3 ottobre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… - SpettacolandoTv : #Buongiorno Oroscopini!?#Oroscopando vi augura buon #sabato #3ottobre ???????????? - giovanna_esse : RT @garzantilibri: Scoprite l’#OroscopoLetterario di ottobre 2020 @illibraio @PrudenzanoAnton - ValeDaRiz : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, sabato 3 ottobre, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… - Montecarlonews : L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 9 ottobre -