Napoli bloccato, l'Asl 1 ha disposto: isolamento e quarantena per 14 giorni a staff e giocatori (Di sabato 3 ottobre 2020) Napoli bloccato, l'Asl 1 ha disposto isolamento fiduciario Notizie Calcio Napoli - Napoli bloccato alla partenza per Torino, Juventus-Napoli a un passo dal rinvio causa Covid-19. Gazzetta.it fornisce gli aggiornamenti sul caso: Alle 19 la Asl Napoli 1 ha boccato la partenza della squadra, con i dirigenti che erano già in aeroporto. Al momento sono in corso colloqui tra le ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 ottobre 2020), l'Asl 1 hafiduciario Notizie Calcioalla partenza per Torino, Juventus-a un passo dal rinvio causa Covid-19. Gazzetta.it fornisce gli aggiornamenti sul caso: Alle 19 la Asl1 ha boccato la partenza della squadra, con i dirigenti che erano già in aeroporto. Al momento sono in corso colloqui tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bloccato Clamoroso, il Napoli bloccato: non parte per Torino! Anche Elmas positivo Corriere dello Sport Partita persa a tavolino, Alvino come Sbarbi: “Capre, capre!”, poi pubblica il regolamento. Napoli in isolamento per 15 giorni

La notizia del blocco della partenza del Napoli per Torino da parte dell’Asl per via della Regione Campania ha scatenato tantissime reazioni sui social. Molti tifosi juventini invocano il 3-0 a ...

Covid: Asl Napoli, tutta la squadra in isolamento

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Tutta la squadra del Napoli, compresi i calciatori risultati negativi al test Covid, dovrà osservare un periodo ...

