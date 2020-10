Lippi su Pirlo e Gattuso | «Giocheranno sempre e solo per vincere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Marcelloha parlato di, in vista di Juventus-Napoli Marcelloha avuto come calciatori sia Andreache Gennaro, nella favolosa annata tedesca del Mondiale 2006. Ora i due siedono sulle panchine di Juventus e Napoli e domani si affronteranno per la prima volta. E ai microfoni di Sky Sport, l’ex c.t. dell’Italia ha parlato dei due tecnici.– «Le loro squadreper. Non si sarà nessun tipo di speculazione. Tutti pensavano acome grinta e cattiveria, ma lui ricerca la coralità della manovra ed il bel gioco. E’ quello che ...