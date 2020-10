La Bielorussia nega l’ingresso a Boldrini, Fiano e Quartapelle: “Persone non gradite” (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Avevano già le valige in mano, ma sul più bello sono stati lasciati a terra dalla compagnia aerea Belavia in quanto “persone non gradite” nel Paese che volevano raggiungere: la Bielorussia. Protagonisti della disavventura tre deputati Pd: Laura Boldrini, Lia Quartapelle ed Emanuele Fiano, che volevano recarsi a Minsk per partecipare alle proteste contro Aleksandr Lukashenko. Il loro viaggio invece non è andato oltre l’aeroporto di Fiumicino e così si sono dovuti accontentare di scrivere qualche banalità sui social. “Comunque noi ci siamo. Sempre al fianco di chi si batte per la democrazia e la libertà”, ha cinguettato Laura Boldrini su Twitter. “È inaccettabile che si vieti ai deputati di un Paese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Avevano già le valige in mano, ma sul più bello sono stati lasciati a terra dalla compagnia aerea Belavia in quanto “persone non gradite” nel Paese che volevano raggiungere: la. Protagonisti della disavventura tre deputati Pd: Laura, Liaed Emanuele, che volevano recarsi a Minsk per partecipare alle proteste contro Aleksandr Lukashenko. Il loro viaggio invece non è andato oltre l’aeroporto di Fiumicino e così si sono dovuti accontentare di scrivere qualche banalità sui social. “Comunque noi ci siamo. Sempre al fianco di chi si batte per la democrazia e la libertà”, ha cinguettato Laurasu Twitter. “È inaccettabile che si vieti ai deputati di un Paese ...

IlPrimatoN : La Bielorussia ha chiuso le porte ai tre parlamentari del Pd - LPincia : RT @claudio_2022: «Sgraditi in Bielorussia»: Minsk nega l'imbarco a Boldrini e Quartapelle. Hanno fatto benissimo. Si preoccupassero dei… - StellaC39664453 : Fiano, Boldrini e Quartapelle sgraditi in Bielorussia - EnzoenEnzo : @lauraboldrini @LiaQuartapelle @emanuelefiano Sgraditi in Bielorussia. Minsk nega l'imbarco a Boldrini, Quartapelle… - Sanson538 : Sgraditi in Bielorussia» Negato l’imbarco per Minsk a Boldrini e Quartapelle -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia nega Sgraditi in Bielorussia» Negato l’imbarco per Minsk a Boldrini e Quartapelle Corriere della Sera Bielorussia: imbarco negato a Boldrini, Quartapelle e Fiano. "Non graditi"

Presenti anche l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando e Barbara Pollastrini che sono riusciti a imbarcarsi ...

Cina, 5G e Mediterraneo. Al Consiglio europeo vince Merkel

Merkel. L’Ue accelera sul 5G “sicuro” ma punta all’intesa commerciale con la Cina entro l’anno. Cade il veto di Cipro e si sbloccano le ...

Presenti anche l'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando e Barbara Pollastrini che sono riusciti a imbarcarsi ...Merkel. L’Ue accelera sul 5G “sicuro” ma punta all’intesa commerciale con la Cina entro l’anno. Cade il veto di Cipro e si sbloccano le ...