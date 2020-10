“Ha mantenuto i due figli per vent’anni, ma non erano suoi”: l’ex moglie dovrà risarcirlo con 150mila euro. La sentenza del giudice (Di sabato 3 ottobre 2020) Dovrà essere risarcito con 150mila euro dalla ex moglie per avere mantenuto per una ventina d’anni i due figli che, come è emerso nel corso della separazione, in realtà non erano suoi. E’ la storia di un piccolo imprenditore dell’alta Umbria. A stabilire il risarcimento è stato il tribunale civile di Perugia. La notizia è riportata oggi dalla Nazione. “Tecnicamente è stato riconosciuto un danno endo-familiare legato al comportamento ritenuto illegittimo del coniuge per avere fatto credere all’altro che i figli fossero stati i suoi” ha spiegato all’agenzia Ansa il legale dell’uomo, l’avvocato Marcello Pecorari. La coppia si era separata nei primi anni del 2000 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dovrà essere risarcito condalla exper avereper una ventina d’anni i dueche, come è emerso nel corso della separazione, in realtà nonsuoi. E’ la storia di un piccolo imprenditore dell’alta Umbria. A stabilire il risarcimento è stato il tribunale civile di Perugia. La notizia è riportata oggi dalla Nazione. “Tecnicamente è stato riconosciuto un danno endo-familiare legato al comportamento ritenuto illegittimo del coniuge per avere fatto credere all’altro che ifossero stati i suoi” ha spiegato all’agenzia Ansa il legale dell’uomo, l’avvocato Marcello Pecorari. La coppia si era separata nei primi anni del 2000 e ...

