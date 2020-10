Guida TV | programmi di stasera | sabato 3 ottobre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 3 ottobre 2020)aitv della prima serata di oggi,3.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le Stelle Talent Show RAI2 SWAT Serie TV RAI3 Questione di Karma Film RETE4 Die Hard – Vivere o Morire Film CANALE5 Tu si que vales Talent Show ITALIA1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione Film LA7 Il Socio Film REALTIME Dr. Pimple Popper Docureality CIELO Miranda Film TV8 La tela dell’assassino Film NOVE Spaccio Capitale Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.