Calciomercato Juventus | il Siviglia entra nella corsa a De Sciglio | Monchi ci prova

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nelle ultime ore lastarebbe lavorando incessantemente sul tavolo delle cessioni. Questa anomala finestra di mercato non ha regalato molte gioie da questo punto di vista, ma ci sono ancora delle buone speranze. Difatti i bianconeri avrebbero già finalizzato la cessione, in prestito, di Daniele Rugani al Rennes, ma per poter affondare un ultimo colpo non sarebbe sufficiente. Fabio Paratici starebbe lavorando anche per riuscire a vendere Mattia De, ai margini del progetto di Andrea Pirlo. Il terzino è stato accostato alla Roma, ma l’affare non sarebbe andato in porto per cause estranee alla trattativa. Negli ultimi giorni sul calciatore bianconero ci sarebbero stati i sondaggi anche di club d’oltremanica come Aston Villa e Celtic, non molto graditi dal ragazzo. LEGGI ANCHE:...