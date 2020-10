Belen Rodriguez ritorna su De Martino | “Bisogna continuare a sognare”

Leggi su chenews

(Di sabato 3 ottobre 2020)torna a parlare di Stefano Dee della relazione finita, questa volta rompe il silenzio: “Bisognaa sognare”e Stefano De, Fonte foto: Instagram (@real)continua a far parlare di sé e delle sue relazioni amorose arrivate dopo il definitivo addio a Stefano De; questa volta, durante un’intervista al ‘Fatto Quotidiano‘, la bella showgirl ha rotto il silenzio e si è raccontata: “Bisognaa sognare“. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la bella conduttrice ha messo la parola fine ...