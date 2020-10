World of Warcraft: Shadowlands rinviato da Blizzard (Di venerdì 2 ottobre 2020) Blizzard ha annunciato che l'espansione Shadowlands di World of Warcraft, che originariamente doveva essere lanciata il 27 ottobre, sarà rinviata e arriverà "entro la fine dell'anno".Annunciando la notizia in una dichiarazione sul sito Web di World of Warcraft, Blizzard ha spiegato che, sebbene abbia compiuto "progressi significativi nel perfezionare il gameplay e le caratteristiche principali" di Shadowlands, lo studio ha capito che c'è ancora bisogno di lavoro aggiuntivo in alcune aree."Quando tutto ha iniziato a combinarsi", ha scritto lo sviluppatore, "e dopo aver ascoltato il vostro feedback, è diventato chiaro che avevamo bisogno di un po' più di tempo per ulteriori rifiniture e per bilanciare alcune aree, in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha annunciato che l'espansionediof, che originariamente doveva essere lanciata il 27 ottobre, sarà rinviata e arriverà "entro la fine dell'anno".Annunciando la notizia in una dichiarazione sul sito Web diofha spiegato che, sebbene abbia compiuto "progressi significativi nel perfezionare il gameplay e le caratteristiche principali" di, lo studio ha capito che c'è ancora bisogno di lavoro aggiuntivo in alcune aree."Quando tutto ha iniziato a combinarsi", ha scritto lo sviluppatore, "e dopo aver ascoltato il vostro feedback, è diventato chiaro che avevamo bisogno di un po' più di tempo per ulteriori rifiniture e per bilanciare alcune aree, in ...

