Un concerto di Andrea Bocelli per Unesco a Noto ad ottobre: info e prezzi dei biglietti

Il concerto di Andrea Bocelli per Unesco a Noto si terrà il 24 ottobre. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia. Per Bocelli si tratta di un concerto a supporto dei siti Unesco siciliani, sette in tutto. Si esibirà accompagnato dall'orchestra e dal coro del Teatro Massimo Bellini di Catania all'interno di una serata unica nel suo genere, dinanzi alla Scalinata della Cattedrale di Noto, in Piazza Muncipio. L'evento si svolgerà nel completo rispetto delle norme anti-covid, con il previsto distanziamento che fa calare vertiginosamente il numero dei posti disponibili.

