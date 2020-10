Tommaso Zorzi delira davanti alla telecamera, interviene la De Blanck: come lo fa tacere, imbarazzo al Gf Vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Momenti di discreto delirio nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Mancano ormai poche ore alla diretta di stasera, venerdì 2 ottobre, e Tommaso Zorzi sembra carico a molla. E che fa? Molesta la telecamera, letteralmente. Una delle tante telecamere presenti nella casa. Si pianta davanti all'obiettivo e inizia a straparlare, dunque la telecamera svia, si muove, cerca di evitarlo, non ne può più. Ma niente da fare, lui insiste. Dunque, per fermarlo, è necessario l'intervento di Patrizia De Blanck. Già, a sorpresa ecco che nelle battute finali del video che potete vedere qui sotto si palesa proprio la contessa che, tazza in mano, impalla la telecamera e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Momenti di discreto delirio nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Mancano ormai poche orediretta di stasera, venerdì 2 ottobre, esembra carico a molla. E che fa? Molesta la, letteralmente. Una delle tante telecamere presenti nella casa. Si piantaall'obiettivo e inizia a straparlare, dunque lasvia, si muove, cerca di evitarlo, non ne può più. Ma niente da fare, lui insiste. Dunque, per fermarlo, è necessario l'intervento di Patrizia De. Già, a sorpresa ecco che nelle battute finali del video che potete vedere qui sotto si palesa proprio la contessa che, tazza in mano, implae ...

