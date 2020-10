Serie A decide sui fondi, assemblea venerdì 9 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - La Lega Serie A si prepara a decidere sulle offerte dei fondi di private equity. Andrà in scena infatti venerdì 9 ottobre a Milano la prossima assemblea dei 20 club della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - La LegaA si prepara are sulle offerte deidi private equity. Andrà in scena infatti venerdì 9a Milano la prossimadei 20 club della ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA - La Serie A decide sui fondi: assemblea in programma per venerdì 9 ottobre, sul tavolo anche diritti tv esteri ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA - La Serie A decide sui fondi: assemblea in programma per venerdì 9 ottobre, sul tavolo anche diritti tv esteri ht… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA - La Serie A decide sui fondi: assemblea in programma per venerdì 9 ottobre, sul tavolo anche diritti tv esteri ht… - napolimagazine : LEGA - La Serie A decide sui fondi: assemblea in programma per venerdì 9 ottobre, sul tavolo anche diritti tv esteri - apetrazzuolo : LEGA - La Serie A decide sui fondi: assemblea in programma per venerdì 9 ottobre, sul tavolo anche diritti tv esteri -