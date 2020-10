Rivendicare il diritto a dire "neg*** e fro***" non è un grido di libertà (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Dirò negro, dirò ricchione finché campo, nessuno me lo può impedire”. L’urlo di libertà arriva da Catania – in questi giorni epicentro della fibrillazione leghista, in difesa di Capitan Citofono nella versione Difensore dei Confini – e dal vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Calabria Nino Spirlì. Che rivendica un uso del linguaggio “vero”, contro la mortificazione e la “falsità” di non si sa bene quale lobby lessical-sorosiana che in nome del politicamente corretto vorrebbe “cancellarci le parole di bocca”. Pazienza se sono parole che per qualcuno sono offensive, e che storicamente sono state usate come insulti (prima di passare dritte dritte nei programmi politici razzisti e omofobi di certi partiti e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Dirò negro, dirò ricchione finché campo, nessuno me lo può impe”. L’urlo di; arriva da Catania – in questi giorni epicentro della fibrillazione leghista, in difesa di Capitan Citofono nella versione Difensore dei Confini – e dal vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Calabria Nino Spirlì. Che rivendica un uso del linguaggio “vero”, contro la mortificazione e la “falsità” di non si sa bene quale lobby lessical-sorosiana che in nome del politicamente corretto vorrebbe “cancellarci le parole di bocca”. Pazienza se sono parole che per qualcuno sono offensive, e che storicamente sono state usate come insulti (prima di passare dritte dritte nei programmi politici razzisti e omofobi di certi partiti e ...

Che rivendica un uso del linguaggio “vero”, contro la mortificazione e la “falsità” di non si sa bene quale lobby lessical-sorosiana che in nome del politicamente corretto vorrebbe “cancellarci le ...

