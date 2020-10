“Ragazzi non sto bene datemi dell’acqua” Insegnante muore davanti ai suoi allievi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tragedia a Vittoria, nel Ragusano. Un Insegnante di 50 anni si sente male e muore davanti ai suoi allievi durante la lezione. giuseppe lo magno muore in classeA lezione come tutti i giorni, 50 anni, un fisico da sportivo, nessun malessere mostrato fino a quel momento. Gli allievi che lo amavano per il suo modo di educare. Una giornata come tante, che si è trasformata in tragedia. E’ successo nel Ragusano, a Vittoria. La scuola è l’Istituto Mazzini. A morire davanti ai suoi alunni, Giuseppe Lo Magno. La lezione di italiano e latino era iniziata da poco, il viso sempre abbronzato di Lo Magno – raccontano i suoi allievi – all’improvviso è ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tragedia a Vittoria, nel Ragusano. Undi 50 anni si sente male eaidurante la lezione. giuseppe lo magnoin classeA lezione come tutti i giorni, 50 anni, un fisico da sportivo, nessun malessere mostrato fino a quel momento. Gliche lo amavano per il suo modo di educare. Una giornata come tante, che si è trasformata in tragedia. E’ successo nel Ragusano, a Vittoria. La scuola è l’Istituto Mazzini. A morireaialunni, Giuseppe Lo Magno. La lezione di italiano e latino era iniziata da poco, il viso sempre abbronzato di Lo Magno – raccontano i– all’improvviso è ...

lauraboldrini : Bello avere alla Camera ragazzi e ragazze di Fridays For Future che lanciano la campagna «ritorno al futuro». Non… - carlaruocco1 : Nel video pubblicato da Welcome to Favelas si vedono dei ragazzi lanciare un monopattino nel Tevere. Queste non son… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Allenare è un'emozione diversa, perchè non decido io, ma dipendo dai giocatori che scendono in… - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: RAGAZZI LO DICO LO STO PER DIRE DAVVERO NON CO CREDO: MAIN RAPPER JENNIE IS BACK - Meri776 : Spero che stasera si parli ma non in presenza dei altri ragazzi .#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : “Ragazzi non Mascherine obbligatorie: quando, dove e come. Fortune Italia