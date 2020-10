Positiva al Covid Hope Hicks | uno dei consiglieri più vicini a Trump

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia dialfa tremare la Casa Bianca. Lo scoop di Bloomberg e del New York Times infatti riguarda una delle assistenti più vicine a Donald, col quale ha viaggiato anche a Cleveland per il dibattito presidenziale di martedì e in Minnesota, dove il presidente mercoledì ha tenuto uno dei suoi rally elettorali. LEGGI ANCHE > Le vittime dinegli Usa oltre quota 200mila,: “È una vergogna”al, era sull’Air Force One senza mascherina Dopo la notizia dialsono partiti i controlli e subito ...