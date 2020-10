Netflix rinnova Cobra Kai per una quarta stagione e annuncia la terza a gennaio 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cobra Kai Netflix annuncia la terza stagione e rinnova il sequel di Karate Kid per una quarta Metti il rinnovo, annuncia l’esordio. Al di là della (pessima) battuta omaggio allo storico Karate Kid, Netflix ha annunciato quanto prevedibile fin dall’acquisto di Cobra Kai: il rinnovo per una quarta stagione. Ma non solo, la terza stagione già pronta, sarà distribuita il prossimo 8 gennaio 2021 sulla piattaforma in tutto il mondo, dando così il tempo a chi ancora non l’ha vista, a chi c’ ha magari pensato ma ancora non l’ha fatto, di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020)Kailail sequel di Karate Kid per unaMetti il rinnovo,l’esordio. Al di là della (pessima) battuta omaggio allo storico Karate Kid,hato quanto prevedibile fin dall’acquisto diKai: il rinnovo per una. Ma non solo, lagià pronta, sarà distribuita il prossimo 8sulla piattaforma in tutto il mondo, dando così il tempo a chi ancora non l’ha vista, a chi c’ ha magari pensato ma ancora non l’ha fatto, di ...

ChiaKairi : Stessa identica cosa ma con #Hannibal. E @netflix ancora non lo rinnova con una quarta stagione. Incredibly rude. - CVRDAELIA : quindi Netflix rinnova You per una terza stagione mentre invece cancella Anne with an E, ok campione -

