Mercato Juve | Teotino | “Da capire come Chiesa giocherà con Dybala”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tormentone di calcioperpotrebbe chiudersi nelle prossime ore, ma è davvero la pedina che fa al caso dellantus? Il possibile arrivo dell’esterno viola alla corte di Pirlo non convince, o almeno non tutti. Il giornalistaha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva nelle quali ha sottolineato il suo dubbio rispetto all’acquisto del talento della Nazionale, e di un suo impiego in campo insieme a Paulo Dybala. “L’idea dellantus è quello di farlo giocare su tutta la fascia” ha detto il giornalista continuando: “Voglioquando tornerà Dybalaverrà fatto giocare”. Insomma,nellanon convince il ...