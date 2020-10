Iachini | «Le voci di mercato hanno pesato sulla sconfitta» Commisso molto arrabbiato

(Di venerdì 2 ottobre 2020) FIRENZE – Si fa attendere Beppe, che parla ai giornalisti, dal display del Franchi. Con domande fatte arrivare via whatsapp. La prima riguarda l’eventuale danno provocato dalsuadra, se ha. La risposta: «Ledisicuramente, perchè abbiamo commesso alcuni errori incomprensibili. Non mi piace cercare …

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina ... Non è buono giocare partite impegnative in mezzo a tutte queste voci, che danno noia e fastidio al gruppo. Nei prossimi giorni valuteremo uscite e ...Le parole di Iachini ai microfoni di Sky al termine della sfida tra la ... Ho timore per alcuni giocatori che potrebbero andar via. Non è bene giocare con le voci di mercato che possono disturbare la ...