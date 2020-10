Fiorentina-Sampdoria | Iachini | “Chiesa alla Juventus? Sta lavorando bene | il suo futuro in viola…”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Seconda sconfitta di fila rimediata ddi Beppeche cede 2-1.Prestazione opaca per i viola che rischiano di perdere uno dei suoi uomini di maggiore spessore quale Federico Chiesa, sempre più vicino al passaggio. Il tecnico dei toscani, Beppe, ai microfoni di Sky Sport, si è proprio soffermato sull'ipotetica partenza del gioiello di casa."Io non ho avuto indicazioni particolari, Chiesa stae si sta impegnando. Stasera ha giocato come nelle altre partite. Ad oggi fa parte della nostra squadra ed è sceso in campo senza che nessuno della società mi abbia detto qualcosa, non c'è nulla di ufficiale o di ...

Federico a oggi è un nostro giocatore e per questo è sceso in campo". Dopo la sconfitta per 2-1 della Fiorentina contro la Sampdoria, Giuseppe Iachini commenta così la vicenda che vede l'esterno della ...Firenze, 2 ottobre 2020 - "Non ho avuto indicazioni particolari su Chiesa da parte della società, si sta allenando bene e ha giocato come in altre partite. Federico a oggi è un nostro giocatore e per ...