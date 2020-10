Eni: Descalzi, Recovery Fund può accelerare piano da 6,5 miliardi (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Recovery Plan “per noi, parlando del post Covid, è un’opportunità unica; abbiano presentato una serie di progetti che devono avere determinate specifiche, un pacchetto di progetti già maturi da 6,5 miliardi che rappresenta il nostro piano al 2030-2050. Lo possiamo accelerare se potremo utilizzare questi fondi”. Lo ha detto l’Amministrastore Delegato di Eni, Claudio Descalzi alla presentazione del Festival del Green & Blue che lancia il progetto editoriale sul tema del gruppo Gedi. “E’ un piano straordinario”, un “piano per la resilienza” per essere pronti a eventuali altre sfide – ha aggiunto il top manager -. “Porterà più di 6,5 milioni di tonnellate di Co2 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – IlPlan “per noi, parlando del post Covid, è un’opportunità unica; abbiano presentato una serie di progetti che devono avere determinate specifiche, un pacchetto di progetti già maturi da 6,5 miliardi che rappresenta il nostroal 2030-2050. Lo possiamose potremo utilizzare questi fondi”. Lo ha detto l’Amministrastore Delegato di Eni, Claudioalla presentazione del Festival del Green & Blue che lancia il progetto editoriale sul tema del gruppo Gedi. “E’ unstraordinario”, un “per la resilienza” per essere pronti a eventuali altre sfide – ha aggiunto il top manager -. “Porterà più di 6,5 milioni di tonnellate di Co2 ...

Lo possiamo accelerare se potremo utilizzare questi fondi". Lo ha detto l'Amministrastore Delegato di Eni, Claudio Descalzi alla presentazione del Festival del Green & Blue che lancia il progetto ...

Il piano Next Generation Ue, con le risorse che mette in campo, "per noi, ed in particolare parlando del post-Covid è una opportunità unica: abbiamo presentato una serie di progetti", dice l'a.d. (ANS ...

