Dal record di contagi negli Usa alla “punizione” di Johnson Dalla Spagna alla Francia | focus sui paesi più colpiti dal Covid

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In primavera ha travolto i sistemi sanitari e stravolto l’economia. Costretto la politica a prendere decisioni radicali, a limitare la libertà individuale. E ora, con l’autunno, la pandemia si ripresenta aggressiva in una parte d’Europa. Difficile la situazione in, con focolai importanti in scuole e università e dove il governo che ha introdotto nuove restrizioni in una situazione che per il ministro della Salute Olivier Véran si è gravemente “deteriorata”. In difficoltà la, dove la capitale Madrid è stata sottoposta a un lockdown parziale perché i casi di positività sono in forte aumento. C’è anche la Germania, il Paese che in Europa ha meglio gestito la prima ondata della pandemia, grazie a una medicina territoriale capillare e a una ...