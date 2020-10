Coronavirus, De Luca e l’analisi sui contagi: “Numeri elevati, ma 98% sono asintomatici”. Poi inveisce contro le forze dell’ordine ‘assenti’ (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Oggi abbiamo 392 positivi, con un tasso di positivi del 4,6%. Abbiamo registrato numeri elevati in particolare nell’ultima settimana ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici e e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive”. Lo annuncia, nella sua consueta diretta informativa su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aggiunge: “Il dato di oggi presenta numeri elevati ma, a oggi, con una carica virale molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma a oggi il dato è questo”. De Luca raccomanda caldamente ai campani: “Dobbiamo avere un atteggiamento di consapevolezza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Oggi abbiamo 392 positivi, con un tasso di positivi del 4,6%. Abbiamo registrato numeriin particolare nell’ultima settimana ma la differenza rispetto a qualche mese fa è che il 98% dei positivi che registriamoasintomatici e e abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive”. Lo annuncia, nella sua consueta diretta informativa su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che aggiunge: “Il dato di oggi presenta numerima, a oggi, con una carica virale molto minore rispetto a 6 mesi fa. Non è un dato che è scontato rimanga nelle prossime settimane, ma a oggi il dato è questo”. Deraccomanda caldamente ai campani: “Dobbiamo avere un atteggiamento di consapevolezza del ...

