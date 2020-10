Campania anche oggi regione con più contagi in Italia: 18 nuovi ricoveri in ospedale, + 1 in terapia intensiva, (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Campania sono 6.745 le persone attualmente positive al Covid-19. Di queste, 6.267, +330, sono in isolamento domiciliare e 478, +19, sono le persone ricoverate in ospedale, 439, +18, in reparti ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Insono 6.745 le persone attualmente positive al Covid-19. Di queste, 6.267, +330, sono in isolamento domiciliare e 478, +19, sono le persone ricoverate in, 439, +18, in reparti ...

matteorenzi : Bella serata a #Napoli, tra l’arcobaleno e la pizza, per festeggiare il risultato di @ItaliaViva alle regionali. In… - ItaliaViva : In Campania siamo già avanti alla Lega e il prossimo anno, alle amministrative, puntiamo a sorpassare anche il M5S,… - MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - cilentano_it : Il Presidente della Regione Campania fa, nel suo consueto discorso del venerdi', il punto della situazione. Sulla s… - cilentano_it : Il Presidente della Regione Campania fa, nel suo consueto discorso del venerdi', il punto della situazione. Sulla s… -