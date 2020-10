Calciomercato Lazio – Ufficiale Andreas Pereira è un nuovo giocatore della Lazio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Lazio – Arriva l’ufficialità: Andreas Pereira è un nuovo calciatore della Lazio. In serata è arrivato l’ufficialità tramite comunicato Ufficiale della società biancoceleste che comunica l’acquisto in prestito del centrocampista brasiliano Andreas Pereira Comunicato Andreas Pereira “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira dal Manchester United Football Club“. View this ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)– Arriva l’ufficialità:è uncalciatore. In serata è arrivato l’ufficialità tramite comunicatosocietà biancoceleste che comunica l’acquisto in prestito del centrocampista brasilianoComunicato“La S.S.comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreHugo Hoelgebaumdal Manchester United Football Club“. View this ...

