Speranza | “Una luce contro il Covid ad inizio 2021”

Leggi su zon

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’oggi, il Ministro della Salute Robertoha visitato ad Anangni lo stabilimento Sanofi dove è in produzione un vaccino anti-Il Ministro della Salute Robertoha visitato quest’oggi lo stabilimento Sanofi ad Anagni, dove la multinazionale (in collaborazione con Gsk) sta producendo un vaccinoil Coronavirus. “Credo che vedremo lanei primi mesi del 2021, quando avremo nuovi strumenti a disposizione per combattere ile usciremo (sempre nel corso dell’anno prossimo, ndr.) dalla fase più drammatica dell’emergenza”, ha detto ricordando che fino a quel momento sarà nostro dovere combattere con gli strumenti che abbiamo ovvero, primariamente, “i comportamenti delle persone”. E di ...