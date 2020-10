Napoli, Dries Mertens non va sulla fascia: Victor Osimhen verso la panchina contro la Juventus (Di giovedì 1 ottobre 2020) Victor Osimhen verso la panchina a Torino contro la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà questa la scelta di Gennaro Gattuso, che per la sfida alla squadra di Andrea Pirlo tornerà al 4-3-3 e non sposterà Dries Mertens sulla corsia sinistra per fare spazio al centro al nigeriano. Così scrive la rosea, che ipotizza un Napoli schierato col 4-3-3. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Mertens esterno? Nel 2013, quando Benitez avviò il ciclo migliore del Napoli, Lorenzo e ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020)laa Torinola. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà questa la scelta di Gennaro Gattuso, che per la sfida alla squadra di Andrea Pirlo tornerà al 4-3-3 e non sposteràcorsia sinistra per fare spazio al centro al nigeriano. Così scrive la rosea, che ipotizza unschierato col 4-3-3. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “esterno? Nel 2013, quando Benitez avviò il ciclo migliore del, Lorenzo e ...

“Mertens esterno? Nel 2013, quando Benitez avviò il ciclo migliore del Napoli, Lorenzo e Dries erano alternativi come esterni a sinistra. Oggi invece Gattuso non prende in considerazione questa ...

Insigne è fuori 25 giorni: così Gattuso ridisegna il Napoli

Ma nelle prime due partite Dries ha giocato benissimo in posizione centrale alle spalle dell'attaccante nigeriano segnando due reti e regalando due assist a Lozano, quindi il suo cambio di ruolo non a ...

