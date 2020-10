Nadia Toffa, le poesie che ha lasciato alla mamma: le riflessioni più intime della "Iena" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fate ogni cosa che vi sentite di fare, date i baci che vi sentite di dare. E gridate tutti quei «mi manchi» che nascondete. Fate tutto adesso, prima che sia troppo tardi. La vita, a volte, ci stravolge i piani e non ci dà la possibilità di scegliere. Perciò evitate i rimorsi. Fatelo, agite, perché i rimorsi logorano il cuore. Sembra di vederla, Nadia. Le sue parole sono come lei. Scendono da rapide altissime, fanno le capriole, rimbalzano e poi si conficcano nella testa. Deflagrano come temporali nel silenzio della notte e rapiscono con la stessa gentilezza dei suoi occhi. La ricordiamo quando, esile come un filo d'erba, si vestiva da Iena e si avvicinava agli intervistati: non dava scampo. Ecco, le sue parole mettono spalle al muro. Da oggi in libreria c'è il libro Ti aspetterò ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fate ogni cosa che vi sentite di fare, date i baci che vi sentite di dare. E gridate tutti quei «mi manchi» che nascondete. Fate tutto adesso, prima che sia troppo tardi. La vita, a volte, ci stravolge i piani e non ci dà la possibilità di scegliere. Perciò evitate i rimorsi. Fatelo, agite, perché i rimorsi logorano il cuore. Sembra di vederla,. Le sue parole sono come lei. Scendono da rapide altissime, fanno le capriole, rimbalzano e poi si conficcano nella testa. Deflagrano come temporali nel silenzionotte e rapiscono con la stessa gentilezza dei suoi occhi. La ricordiamo quando, esile come un filo d'erba, si vestiva dae si avvicinava agli intervistati: non dava scampo. Ecco, le sue parole mettono spalle al muro. Da oggi in libreria c'è il libro Ti aspetterò ...

