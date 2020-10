Muore d’infarto a 12 anni | l’autopsia | “È stata divorata dai pidocchi” I genitori accusati di omicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020)d’infarto dopo esseredai pidocchi. Arriva da Macon, in Georgia, negli Stati Uniti, la terrificante fine di Kaitlyn Yozviak. Secondo l’autopsia dei medici della contea, la dodicenne è deceduta per arresto cardiaco dopo essereletteralmentedai pidocchi che albergavano nella sua stanza. Il ripetuto lavorio degli insetti sul corpo della ragazzina avrebbe provocato una grave anemia e successivamente un infarto. Ma è nell’incuria in cui l’hanno fatta vivere i, Mary Katherine Horton, di 37, e il padre Joey Yozviak, di 38, che si sono concentrate le indagini della polizia locale. Tanto che i due sono statididi ...