Malati Anm | la risposta del sindacato | “De Magistris codardo | attacco strumentale”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ancora una volta siamo costretti ad apprendere dai Social le dichiarazioni del Sindaco di Napoli, Luigi De, a proposito dei lavoratori ANM e del presunto disegno criminoso che sarebbe in atto contro il Trasporto Pubblico napoletano”. Così in una nota stampa l’Esecutivo Confederale USB Lavoro Privato in merito alle dichiarazioni social del sindaco di Napoli che si scaglia contro l’azienda Anm. “Il Sindaco – continua il comunicato – si scaglia contro gli 11 agenti di stazione e dei tre capiservizio delle funicolari amsenza sapere che – particolarmente in questo periodo di crisi pandemica – le norme sanitarie sono abbastanza rigide verso lavoratori che con segni e sintomi influenzali abitualmente sarebbero andati,comunque, a lavorare ...