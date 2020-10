Lusevera | nuova vetrata artistica nella chiesa

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’incantevolediprogettata dall’architetto Gianni Avon si è impreziosita di unaopera: unache ritrae simbolicamente il mistero della Santissima Trinità. L’opera realizzata anche grazie al cofinanziamento della Fondazione Friuli è collocata sulla facciata sopra l’ingresso della, verso la scalinata che collega il paese al luogo sacro. Don Renzo racconta le tappe della realizzazione dell’opera come si fosse avverato un bel sogno: l’idea proposta da una fedele, il bozzetto di un’artista che non vuole svelare il suo nome, l’aiuto prestato dall’ingegner Roberto Cher e dal Monsignor Sandro Piussi per sbrigare le pratiche burocratiche, la realizzazione e collocazione ...