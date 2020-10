(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ad, secondo i dati Istat,lagià registrata a luglio, torna a calare il numero di persone in cerca die continua la diminuzione'inattività. L'aumentosu base mensile (+0,4% pari a +83mila unità) coinvolge uomini e donne, dipendenti, autonomi e tutte le classi d'età; è inoltre particolarmente intenso tra i minori di 35 anni (+1,0%, pari a +50mila unità). Nel complesso, il tasso disale al 58,1% (+0,2 punti percentuali). La diminuzionee persone in cerca di(-0,9% pari a -23mila unità) riguarda le donne e gli ultra 25enni, ...

giorgio_gori : Tra marzo e agosto gli accessi all’Unità di crisi dei Servizi sociali del Comune di #Bergamo sono stati 6.000. Il 6… - ItaliaOggi : Lavoro, ad agosto 425 mila occupati in meno - Italpress : Lavoro, ad agosto prosegue la crescita dell’occupazione - MediasetTgcom24 : Lavoro, Istat: tasso disoccupazione ad agosto scende al 9,7% #istat - fisco24_info : Dl Agosto: Fico, slittamento? Senato non fermerà lavori: 'Casellati è stata chiarissima e io sono con lei, fa ottim… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro agosto

Commercialista Telematico

Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sull'eventualitala' che la discussione del dl Agosto possa slittare in seguito ai ... Casellati, da questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro", ...Il tasso di disoccupazione ad agosto scende al 9,7% (-0,1 punti rispetto a luglio). Lo comunica l'Istat, indicando che la diminuzione delle persone in cerca di lavoro su luglio è pari a 23mila unità e ...ROMA (ITALPRESS) - Ad agosto, secondo i dati Istat, prosegue la crescita dell'occupazione giá registrata a luglio, torna a calare il numero di persone in cerca di lavoro e continua la diminuzione dell ...