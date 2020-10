La "regola 6' e i lockdown parziali funzionano. Calano le infezioni nel Regno Unito (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le restrizioni ripristinate nel Regno Unito dal governo di Boris Johnson in risposta alla ripresa di contagi e decessi da coronavirus registrata a partire da inizio settembre sembrano dare i primi risultati, secondo una ricerca aggiornata del prestigioso Imperial College di Londra, malgrado un incremento giornaliero di casi ritenuto tuttora troppo elevato per abbassare la guardia.Lo studio, ripreso con evidenza dalla Bbc, indica segnali di rallentamento del tasso d’infezione - risalito nelle ultime settimane oltre la soglia 1 di rischio - ricondotti all’introduzione della stretta nazionale sui contatti sociali tra familiari e conoscenti a non oltre sei persone (la cosiddetta ‘regola del 6’) nonché ai lockdown parziali locali più severi imposti nelle aree più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le restrizioni ripristinate neldal governo di Boris Johnson in risposta alla ripresa di contagi e decessi da coronavirus registrata a partire da inizio settembre sembrano dare i primi risultati, secondo una ricerca aggiornata del prestigioso Imperial College di Londra, malgrado un incremento giornaliero di casi ritenuto tuttora troppo elevato per abbassare la guardia.Lo studio, ripreso con evidenza dalla Bbc, indica segnali di rallentamento del tasso d’infezione - risalito nelle ultime settimane oltre la soglia 1 di rischio - ricondotti all’introduzione della stretta nazionale sui contatti sociali tra familiari e conoscenti a non oltre sei persone (la cosiddetta ‘del 6’) nonché ailocali più severi imposti nelle aree più ...

Ultime Notizie dalla rete : regola lockdown Come funziona e quali sono le regole del nuovo lockdown anti-Coronavirus nel Regno Unito Fanpage.it La "regola 6' e i lockdown parziali funzionano. Calano le infezioni nel Regno Unito

E ha aggiunto di ritenere prematura una verifica dell’impatto della stretta reimposta dal suo governo di recente, riservandosi “misure ulteriori” laddove le regole attuali non fossero rispettate e i ...

Covid nelle scuole: focolai e classi chiuse. La situazione delle regioni aggiornata

Le lezioni per gli altri studenti del plesso proseguono in modo regolare. Alunno positivo invece nel liceo sportivo di Maniago. Casi Covid anche nelle scuole del Lazio, laddove in generale i casi ...

