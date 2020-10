In Champions League vita dura per Juve e Inter (Di giovedì 1 ottobre 2020) A poco più di un mese dalla finale di Lisbona, è di nuovo tempo di Champions League. A Ginevra si è tenuto il sorteggio dei gironi per l'edizione 2020-21. Inter, Atalanta e Lazio, partendo in terza fascia, rischiavano gironi di ferro. Così non è stato, ma le sorprese non sono mancate. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1311703319686066176Ronaldo sfida Messi La più clamorosa è lo scontro tra Juventus e Barcellona, ovvero Cristiano Ronaldo contro Messi. Il portoghese ha vinto la Champions cinque volte, l'argentino quattro, nessuno come loro sa come si fa. Eppure entrambi sono reduci dalle brutte esperienze della passata stagione, con la Juventus eliminata agli ottavi dal Lione e il Barcellona ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) A poco più di un mese dalla finale di Lisbona, è di nuovo tempo di. A Ginevra si è tenuto il sorteggio dei gironi per l'edizione 2020-21., Atalanta e Lazio, partendo in terza fascia, rischiavano gironi di ferro. Così non è stato, ma le sorprese non sono mancate. https://twitter.com//status/1311703319686066176Ronaldo sfida Messi La più clamorosa è lo scontro trantus e Barcellona, ovvero Cristiano Ronaldo contro Messi. Il portoghese ha vinto lacinque volte, l'argentino quattro, nessuno come loro sa come si fa. Eppure entrambi sono reduci dalle brutte esperienze della passata stagione, con lantus eliminata agli ottavi dal Lione e il Barcellona ...

