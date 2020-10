Due parlamentari M5S positivi. Il Senato rischia il lockdown. Bloccati tutti i lavori, sanificazione e corsa ai tamponi. Casellati: “Io non chiudo”. Ma è fuggi fuggi generale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Erano circa le 11.30 di ieri quando è scattato l’allarme. Due Senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid e, arrivate le prime informazioni, dopo pochi minuti è saltata la commissione bilancio che doveva esaminare il Decreto Agosto. Poi sono state sconvocate tutte le altre commissioni e alla fine è stata bloccata direttamente qualsiasi attività, tra parlamentari allarmati e corsa ai tamponi. In serata, dopo le prime rassicurazioni da parte dei questori e in attesa di uno screening attendibile sui possibili contagiati, è intervenuta la stessa presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha assicurato che lei non ha alcuna intenzione di chiudere Palazzo Madama. Il rischio lockdown al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Erano circa le 11.30 di ieri quando è scattato l’allarme. Dueri del Movimento 5 Stelle sono risultatial Covid e, arrivate le prime informazioni, dopo pochi minuti è saltata la commissione bilancio che doveva esaminare il Decreto Agosto. Poi sono state sconvocate tutte le altre commissioni e alla fine è stata bloccata direttamente qualsiasi attività, traallarmati eai. In serata, dopo le prime rassicurazioni da parte dei questori e in attesa di uno screening attendibile sui possibili contagiati, è intervenuta la stessa presidente Maria Elisabetta Alberti, che ha assicurato che lei non ha alcuna intenzione di chiudere Palazzo Madama. Il rischioal ...

CottarelliCPI : Dato che 600 parlamentari sono un po' pochi per due Camere che fanno la stessa cosa (in base a confronti con l'Euro… - CuccioloHD : @immuni_app Io prendo esempio dai parlamentari. Due contagiati e nessuno in parlamento che l'aveva scaricata ??????fig… - themagicjackass : RT @_DAGOSPIA_: LA PAURA CORRE SULLE CHAT DEI PARLAMENTARI DOPO I DUE SENATORI GRILLINI POSITIVI AL COVID - Risparmiainrete : Due parlamentari sono positivi al #COVID19 . Tutti i giornali titolano 'Due grillini positivi al Covid'. Che impo… - nieddupierpaolo : RT @_DAGOSPIA_: LA PAURA CORRE SULLE CHAT DEI PARLAMENTARI DOPO I DUE SENATORI GRILLINI POSITIVI AL COVID -