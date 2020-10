Di notte e senza casco: la folle corsa del monopattino a 80 km all'ora (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici Poche regole e ancora meno sanzioni: il risultato sono le corse folli a 80 o 100 Km/h sul monopattino elettrico testimoniate dal web È notte lungo la strada provinciale di Bussolengo, in provincia di Verona, mentre un automobilista viaggia a 80 Km/h lungo un tratto che consentirebbe una marcia al massimo a 50 Km/h. Perché lo fa? Per misurare a quanto stia sfrecciando un monopattino elettrico che si trova davanti a lui. Il video, immancabile, viene condiviso sui social e diventa rapidamente virale. Una vera follia, purtroppo non isolata, figlia di regole poco chiare sulla regolamentazione di questo mezzo di trasporto sponsorizzato dal governo, che non ha però organizzato adeguatamente il loro utilizzo. L'automobilista ha commesso alcune infrazioni che lui stesso ha documentato, come il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici Poche regole e ancora meno sanzioni: il risultato sono le corse folli a 80 o 100 Km/h sulelettrico testimoniate dal web Èlungo la strada provinciale di Bussolengo, in provincia di Verona, mentre un automobilista viaggia a 80 Km/h lungo un tratto che consentirebbe una marcia al massimo a 50 Km/h. Perché lo fa? Per misurare a quanto stia sfrecciando unelettrico che si trova davanti a lui. Il video, immancabile, viene condiviso sui social e diventa rapidamente virale. Una vera follia, purtroppo non isolata, figlia di regole poco chiare sulla regolamentazione di questo mezzo di trasporto sponsorizzato dal governo, che non ha però organizzato adeguatamente il loro utilizzo. L'automobilista ha commesso alcune infrazioni che lui stesso ha documentato, come il ...

Ultime Notizie dalla rete : notte senza Notte della Cultura: sabato la città in festa ma senza assembramenti QuiBrescia.it Nba Finals, ai Lakers gara uno: notte da dimenticare per Miami

Per Miami una notte da dimenticare, non solo per il ko ... disputate nella surreale cornice del Disney Resort di Orlando, senza pubblico, come ormai avviene da questa estate quando il torneo è ripreso ...

Di notte e senza casco: la folle corsa del monopattino a 80 km all'ora

È notte lungo la strada provinciale di Bussolengo ... dove il monopattino si cimenta perfino in un sorpasso ai danni di un automobile, il tutto senza che il conducente indossi il casco. D'altronde, il ...

Agguato a Miano, ucciso un 28enne

Omicidio la scorsa notte a Napoli, un 28enne con precedenti ... un’auto ha lasciato davanti all’ospedale Cardarelli il corpo già senza vita della vittima, Alessandro Riso, di Napoli ...

