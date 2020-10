Covid: Lega A "Protocollo Uefa con una sola eccezione (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 01 OTT - Il Consiglio di Lega all'unanimità ha deciso di adottare per questa stagione la formula utilizzata dall'Uefa che prevede si debba giocare con 13 calciatori disponibili ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 01 OTT - Il Consiglio diall'unanimità ha deciso di adottare per questa stagione la formula utilizzata dall'che prevede si debba giocare con 13 calciatori disponibili ...

repubblica : De Laurentiis andò all'assemblea della Lega Calcio con sintomi da Covid, pm di Milano apre fascicolo - matteosalvinimi : La Lega è pronta a mettere in squadra le proprie migliori energie anche per i prossimi 5 anni per difendere e rilan… - Corriere : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato a un evento politico a Formello, nel Lazio, nonostante avesse… - Gaebaldi : Il Consiglio straordinario della Lega Calcio di Serie A riunitosi oggi ha deciso di sospendere il match della terza… - ginugiola : RT @repubblica: De Laurentiis andò all'assemblea della Lega Calcio con sintomi da Covid, pm di Milano apre fascicolo -