Covid, "Gli infetti sono 5. No, 8". Corre la paura nelle chat WhatsApp dopo la notizia dei due senatori positivi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Coronavirus manda nel panico la politica Il Covid manda nel panico la politica. Alle 10 di ieri, mercoledì 30 settembre, rimbalza la notizia che la seduta della commissione Bilancio in Senato, impegnata sul decreto Agosto, è stata sconvocata causa Covid. Inizia a diffondersi il tam tam. E più tardi si scopre che due senatori del gruppo Movimento 5 Stelle, Francesco Mollame e Marco Croatti, sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Da lì scatta la corsa all'infermieria. I senatori si precipitano a fare tamponi. E Corre la paura nelle chat. Il panico contagia anche la Camera dei Deputati dove si sospettano casi Covid. "Dai miei ...

