Can Yaman rifiuta Live – Non è D’Urso? Commenti di giubilo su Twitter (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come ben sappiamo, Barbara D’Urso aveva annunciato qualche settimana fa a “Pomeriggio Cinque” che aspettava con ansia il ritorno di Can Yaman a “Live – Non è la D’Urso”. Pensavamo quindi che questo fosse imminente, visto che il divo turco era atteso in due famosi programmi italiani. Tuttavia in queste ore abbiamo appreso che evidentemente ciò non avverrà. Qualcuno racconta che Can avrebbe rifiutato di incontrare nuovamente Barbarella e molti, che non apprezzano la conduttrice e i suoi programmi (per quanto successo ottengano sempre), si sono scatenati in una ridda di Commenti positivi su Twitter. Can Yaman: il motivo per cui i fan hanno apprezzato che il loro idolo non torni dalla D’Urso Una fan di Can ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 ottobre 2020) Come ben sappiamo, Barbara D’Urso aveva annunciato qualche settimana fa a “Pomeriggio Cinque” che aspettava con ansia il ritorno di Cana “– Non è la D’Urso”. Pensavamo quindi che questo fosse imminente, visto che il divo turco era atteso in due famosi programmi italiani. Tuttavia in queste ore abbiamo appreso che evidentemente ciò non avverrà. Qualcuno racconta che Can avrebbeto di incontrare nuovamente Barbarella e molti, che non apprezzano la conduttrice e i suoi programmi (per quanto successo ottengano sempre), si sono scatenati in una ridda dipositivi su. Can: il motivo per cui i fan hanno apprezzato che il loro idolo non torni dalla D’Urso Una fan di Can ...

team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - ErikaColombs : RT @Manuel_Real_Off: Chiara Ferragni annuncia che è incinta nello stesso giorno in cui Can Yaman è arrivato a Milano Chiara una di noiiii… - iamladyale : RT @Manuel_Real_Off: Chiara Ferragni annuncia che è incinta nello stesso giorno in cui Can Yaman è arrivato a Milano Chiara una di noiiii… -