Burioni lancia l'allarme: "Le cose cominciano a mettersi peggio" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federico Garau In attesa di dati positivi dal vaccino in via di sperimentazione da parte di "Moderna", il virologo invita a mantenere le abitudini di distanziamento e prevenzione Con l'incremento dei contagi rilevato quest'oggi (sono per l'esattezza 2548 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore), torna a parlare anche il virologo Roberto Burioni, che lancia l'allarme sulla sua pagina Twitter. "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani", ha "cinguettato" questo pomeriggio il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federico Garau In attesa di dati positivi dal vaccino in via di sperimentazione da parte di "Moderna", il virologo invita a mantenere le abitudini di distanziamento e prevenzione Con l'incremento dei contagi rilevato quest'oggi (sono per l'esattezza 2548 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore), torna a parlare anche il virologo Roberto, chel'sulla sua pagina Twitter. "Le. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani", ha "cinguettato" questo pomeriggio il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – L'allarme del virologo: «Mantenete le distanze, indossate le mascherine» - Corriere : Burioni dopo l’impennata di casi: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera» - Maresole6 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – L'allarme del virologo: «Mantenete le distanze, indossate le mascherine» - ClemensDaniela : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – L'allarme del virologo: «Mantenete le distanze, indossate le mascherine» - LBoschetti : Ma questo non era sparito? Burioni e l’impennata di casi: «Le cose si mettono male, virus nocivo come a primavera» -