Le avvisaglie c'erano ma ora è ufficiale: anche l'Italia parteciperà alle missioni Lunari che la NASA ha intenzione di far partire nel 2024 (finanziamenti permettendo) in seno al programma Artemis. L'annuncio è stato dall'Agenzia Spaziale Italiana tramite un twit e dalla NASA mediante una nota ufficiale sul proprio sito che riportiamo. L'amministratore della NASA Jim Bridenstine, in rappresentanza del governo degli Stati Uniti, ha firmato una dichiarazione congiunta di intenti con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, in rappresentanza del governo italiano, esprimendo un forte interesse reciproco tra i due paesi nel perseguire i contributi italiani all'attività di esplorazione ...

Alta velocità Torino-Lione, ecco come saranno pagati i lavori grazie all'accordo con la Ue Il Sole 24 ORE Accordo con la NASA, anche l'Italia andrà sulla Luna

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, sottolinea che con gli accordi attuativi saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che permetteranno di ...

