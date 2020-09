Uber e Lyft dovranno pagare un salario minimo ai loro autisti di Seattle (Di mercoledì 30 settembre 2020) (foto: Al Seib/Los Angeles Times/Getty Images)Il consiglio comunale di Seattle, nello stato americano di Washington, ha approvato all’unanimità un’ordinanza che impone un salario minimo garantito agli autisti che lavorano per Uber e Lyft, le due più note società della Silicon Valley che forniscono servizi di trasporto automobilistico per privati. Il compenso pattuito è di 16 dollari all’ora, cioè quanto previsto per le aziende con più di 500 dipendenti in base alla legislazione della città. Inoltre, in base alla legge – seguendo l’esempio di New York che ne ha adottata una molto simile nel 2018 – verranno aumentate anche le tariffe minime sulla distanza e sul tempo: alla base c’è la ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 settembre 2020) (foto: Al Seib/Los Angeles Times/Getty Images)Il consiglio comunale di, nello stato americano di Washington, ha approvato all’unanimità un’ordinanza che impone ungarantito agliche lavorano per, le due più note società della Silicon Valley che forniscono servizi di trasporto automobilistico per privati. Il compenso pattuito è di 16 dollari all’ora, cioè quanto previsto per le aziende con più di 500 dipendenti in base alla legislazione della città. Inoltre, in base alla legge – seguendo l’esempio di New York che ne ha adottata una molto simile nel 2018 – verranno aumentate anche le tariffe minime sulla distanza e sul tempo: alla base c’è la ...

