Roland Garros 2020, Serena Williams si ritira: non scenderà in campo contro Pironkova (Di mercoledì 30 settembre 2020) Serena Williams salta un altro appuntamento con la storia. L’americana ha infatti deciso di ritirarsi dal Roland Garros 2020 prima di scendere in campo nel match contro Tsvetana Pironkova. Non si sanno ancora i motivi che hanno portato la giocatrice alla decisione fatta, nel primo round aveva vinto il derby americano contro Kristie Ahn con il punteggio di 7-6 6-0. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020)salta un altro appuntamento con la storia. L’americana ha infatti deciso dirsi dalprima di scendere innel matchTsvetana. Non si sanno ancora i motivi che hanno portato la giocatrice alla decisione fatta, nel primo round aveva vinto il derby americanoKristie Ahn con il punteggio di 7-6 6-0.

