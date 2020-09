Maria De Filippi intervistata da Selvaggia Lucarelli dice la sua a proposito della presunta setta di cui hanno parlato Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al ‘Gf Vip 5’ (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sta facendo molto discutere nelle ultime settimane l’ipotesi di una setta legata all’Ares Film, dopo le dichiarazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. intervistata da Selvaggia Lucarelli su Radio Capital è stata Maria De Filippi a dire la sua riguardo il dibattito che si è aperto sulla casa di produzione di Alberto Tarallo: Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente, mentre ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sta facendo molto discutere nelle ultime settimane l’ipotesi di unalegata all’Ares Film, dopo le dichiarazioni all’internocasa del Grande Fratello Vip fatte daDeldasu Radio Capital è stataDea dire la sua riguardo il dibattito che si è aperto sulla casa di produzione di Alberto Tarallo: Al Grande Fratello Vip certe volte nonla consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente, mentre ...

IsaeChia : #MariaDeFilippi intervistata da #SelvaggiaLucarelli dice la sua a proposito della presunta setta di cui hanno parla… - 01roberti : Uno dei misteri più grandi dell'universo è come sia possibile che Maria de Filippi non abbia ancora sfanculato quel… - messyinnout : Che Maria De Filippi sia sopravvalutata l'avevamo già capito con l'ultima edizione di Amici, ma il fatto che abbia… - susyvalzano : Anche Maria De Filippi si trattiene sull'Ares Gate, qualcosa non quadra o qualcuno mente o qualcuno sta creando paura #GFVIP - andreXXIVa : Stamattina durante un’intervista radiofonica Maria De Filippi ha detto che i reality funzionano solo quando i conco… -