Juve-Napoli, niente stop dalla Lega: la regola che fa discutere (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLega e Figc sono d'accordo: il campionato di Serie A non può essere interrotto. Troppi gli impegni per un calendario già pienissimo e che con ulteriori rinvii metterebbe i vertici in difficoltà. È quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante i 14 positivi riscontrati in casa Genoa, l'intenzione sarebbe quella di proseguire senza alcuno stop. Non solo Juve-Napoli quindi, anche la gara tra il Grifone e il Torino dovrebbe giocarsi regolarmente. Come? Approfittando di una norma Uefa, secondo cui basterebbero 13 negativi in squadra per giocare. Una scelta che probabilmente alzerà un polverone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

