Genoa, Preziosi: "Mandiamo in campo la primavera?"

Continua a tenere banco i casi di positività nelle fila del Genoa. Altri tamponi hanno confermato i contagi all'interno dello staff e tra i giocatori e il match contro il Torino è sempre più a rischio.

Nel frattempo il presidente dei Grifoni Preziosi ha parlato sulle colonne dei Corriere della Sera: "Sono dispiaciuto e mortificato. Di certo non mi aspettavo di dover gestire una situazione simile, siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell'applicazione delle norme. Qualcuno ha la febbre, ma complessivamente la situazione è sotto controllo. Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa: mi auguro che non emergano tra loro ..."

